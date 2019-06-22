Отчет по практике 1 курс маркетинг

$15
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Закрыт2 заявки274 просмотра

Всю информацию предоставляю. Искать в интернете ничего не нужно. Работа нужна завтра днём.  Работу провожу по безопасной сделке, принимаю через 3 дня.  В дальнейшем будет много заказов хорошему исполнителю. Комиссию беру на себя=)))

6 лет назад
LitRoom
39 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

Myro4ca
33 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
отчет сдала в срок. Оплата не была произведена.

Заявки фрилансеров

Myro4ca
33 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад