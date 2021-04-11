ikorimov

Коримов ikorimov

 
42 годаБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка корпоративных сайтов и интернет-магазинов под ключ

Создание сайтов на 1C-Битрикс под ключ.

Разработка интернет проектов различной сложности (сайты-визитки, корпоративные сайты и порталы, интернет-магазины) на основе CMS 1C-Bitrix:

- индивидуальный дизайн

- кроссбраузерная верстка

- валидный код

Опыт работы - более 5 лет.

БитриксСайт-визитка
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$745
выплачено фрилансерам
57%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
eff
55 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
3 года назад
Доработать сайт на Joomla
Все отлично!
Все отлично, рекомендую
Ответный отзыв
skiper
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$200
10 баллов
3 года назад
Программирование сайта на 1С-Битрикс
Все ок, рекомендую
Отличная работа, рекомендую
Ответный отзыв
devgod
32 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$180
10 баллов
3 года назад
Верстка сайта
Рекомендую! Адекватнейщий заказчик, приятно было поработать!
Отличная верстка, спасибо за работу
Ответный отзыв
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$250
10 баллов
3 года назад
Парсинг данных с aprom.by
Все в порядке, хороший заказчик, никаких проблем!
Евгений большой профессионал, приятно иметь с таким дело, рекомендую
Ответный отзыв
Esene231
Евгений 
30 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
19 отзывов(-4)
$15
10 баллов
3 года назад
Перенести сайт на хостинг
Отличный заказчик. Оперативно и по ТЗ и по оплате. Рекомендую.
Рекомендуем как отличного исполнителя. Все сделано четко по ТЗ и очень оперативно.
Ответный отзыв