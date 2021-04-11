Добрый день, Интересует интеграция верстки лендинга с CMS 1С-Битрикс. Описание задачи: https://docs.google.com/document/d/1loAjHDsqjY0LY-lYKWzV1J3D_e2sG0aIPG2xeVfy0wI/edit?usp=sharing Код должен быть простым, логичным и понятным. Если на сайте есть меню, то оно должно быть выполнено как меню, а не абы как. Если есть например текст в футере, ...