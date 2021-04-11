Добрый день, Требуется написать (или просто записать) макрос для Excel. Желательно, чтобы это работало и в версии 2003 года, ибо у руководителя для целей аналитики отдельный старый ноутбук и там именно такая версия Excel. На входе есть таблица (преобразована ...
Создание сайтов на 1C-Битрикс под ключ.
Разработка интернет проектов различной сложности (сайты-визитки, корпоративные сайты и порталы, интернет-магазины) на основе CMS 1C-Bitrix:
- индивидуальный дизайн
- кроссбраузерная верстка
- валидный код
Опыт работы - более 5 лет.
- Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт2 года назад
Добрый день, Интересует интеграция верстки небольшого сайта с CMS 1С-Битрикс. Описание задачи: https://docs.google.com/document/d/1POcsS6lomdvb3qTynlJWR473XUTtqAMnJR6_1J1wNuM/edit Работу нужно вести на тестовом сервере (доступы предоставим), после приемки нужно будет также выполнить перенос на боевой домен.Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Доброго дня, Требуется доработать на сайте с CMS Drupal систему покупки/подписки. Детально описали задачу в гугл доке - https://docs.google.com/document/d/1ZDC1QmmBwVz5jJw_HXzw-1y6GEW8L1DjrwbiBUEIWu0/edit#heading=h.ic8amm7b8odСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день, Необходимо проработать отчет безопасности, который был подготовлен сервисом - [url=https://www.qualys.com/apps/web-app-scanning/]https://www.qualys.com/apps/web-app-scanning/ [/url] Необходимо дать комментарий по каждому пункту, представленному в отчете: [list][*]Если пункт нельзя реализовать, то указываем причину с описанием.[*]Если пункт можно реализовать, то указываем количество часов, ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день, Есть сайт на Joomla 3.9. Надо выполнить несколько доработок, детальнее описал в гугл доке - https://docs.google.com/document/d/1QIL5oc4Lw0f669jTvvV5SJ4WLEvSjUtxD0qAlneFzzc/editЗавершен3 года назад
Добрый день, Есть верстка формы (в несколько шагов). Ее нужно натянуть на Wordpress Elementor. Детальнее по ссылке - https://docs.google.com/document/d/1M8t-57Gl9FUAnC9MAe5AOrwLdp0Fa3yiJofEiTkL5NU/editСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день, Интересует интеграция верстки небольшого сайта с CMS 1С-Битрикс. Описание задачи: https://docs.google.com/spreadsheets/d/10RoVJKsh7XZpZ-3mUCYqkm0AjbrZqw93f4roXQV0c1Y/edit#gid=0 Работу нужно вести на тестовом сервере (доступы предоставим), после приемки нужно будет также выполнить перенос на боевой домен.Завершен3 года назад
Нужно настроить автодеплой на сервер с репозитория bitbucket.org. На сервере установлены git, node, yarn и pm2. Деплой должен запускаться каждый раз при пуше ветки develop. При автодеплое должны запускаться следующие команды: 1. git pull 2. yarn install 3. yarn build 4. pm2 ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день, Есть домен, куплен на http://onlydomains.com. Там надо купить веб хостинг + емейл хостинг (показать как создавать там почтовый ящик), закинуть туда сайт (сейчас это верстка сайта с архиве), настроить отправку веб-форм, убрать ссылку из ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день, Нужно сделать верстку сайта, описание и макеты доступны по ссылке - https://docs.google.com/document/d/193n1wTOyGa4bWjNprW27tlWJJZaRi_0z_3gvOqwUw3A/editHTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день, Необходимо написать парсер данных с сайта aprom.by. Детальная информация в гугл доке - https://docs.google.com/document/d/14fKox4oFBIgays7pCK6ibRLI4BkyRXvroHq08d2VKLE/editВеб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день, Интересует интеграция верстки лендинга с CMS 1С-Битрикс. Описание задачи: https://docs.google.com/document/d/1loAjHDsqjY0LY-lYKWzV1J3D_e2sG0aIPG2xeVfy0wI/edit?usp=sharing Код должен быть простым, логичным и понятным. Если на сайте есть меню, то оно должно быть выполнено как меню, а не абы как. Если есть например текст в футере, ...Завершен3 года назад
Добрый день, Необходимо разработать с нуля мобильное приложение на React Native. Есть прототипы, техническая документация, дизайн-макеты, API (включая чат) и админка. Потенциальным исполнителям предоставим всю информацию для оценки. Примерный объем часов на работу по мобильному приложению - 200ч. ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день, Для сайта happytoys.by в боковое меню надо сделать 3 новых иконки для следующих категорий: - Игрушки Djeco (можно иконку в виде птички. пример во вложении) - Игрушки Battat (можно иконку в виде сердца) - Книги (иконку в ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно разработать плагин для Worpdress, детали в файле.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется добавить функционал промокодов в корзине (странице оформления заказов) на сайте под управлением MODX Evo. Текущий вид корзины во вложении. Помимо добавления поля в корзину надо иметь возможность работать с протокодами в админке (добавлять, удалять, редактировать), а также ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется настроить авторизацию oAuth 2.0 через LinkedIn. Frontend на проекте на vue js и nuxt js, бэк - WordPress, работа через Rest API. На данный момент, сначала отправляется запрос на получение параметра code: [url=https://www.linkedin.com/oauth/v2/authorization]https://www.linkedin.com/oauth/v2/authorization[/url] , происходит перенаправление на сайт linkedin, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Описание в файлеМобильные приложения1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно обновить Joomla с версии 3.7 до 3.9.1 и исправить ошибки, которые при этом возникают. При обновлении и правках важно обеспечить работоспособность сайта, поэтому работы надо проводить локально или на тестовой версии. После обновления и согласования ...Завершен3 года назад
Добрый день, Нужно сделать API для сайта на wordpress, используя какой-либо плагин для REST API. Сайт будет двуязычным, фронт будет работать на VUE JS. Нужен человек, который полностью закроет бекенд часть. Подробности проекта и список всех сущностей сайта ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад