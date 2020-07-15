Внести правки в битрикс

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки257 просмотров

Добрый день, нужно внести правки согласно тз вёрстка будет предоставлена.

5 лет назад
Webigor
Игорь 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

paradox1131
Максим 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$115
3 дня
Максим все сделал на отлично, второй раз сотрудничаем доволен.
Всё окей

Заявки фрилансеров

Юлия
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
paradox1131
Максим 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Евгений
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
час назад
10 отзывов(-3)
5 лет назад
Лучший веб-программист марта