Сделать архив посты с outlook

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Закрыт1 заявка454 просмотра

Есть 3 почтовых ящика

открыты  у провайдера godaddy

пакет office 365

outkook

нужно сохранить письма а zip архив 

каждый ящик отдельный архив

пимьма должны сохраниться с вложениями 

5 лет назад
wombat
46 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Кисляк
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
5 лет назад