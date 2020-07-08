Разработать личный кабинет сайта

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Закрыт6 заявок644 просмотра

Добрый деньНужно разработать функционал Личного кабинета на фреймворке WordPress с дальнейшей интеграцией с сайтом.

Основная функциональность:

Профиль пользователя

Обучающий курс

Тикет-система

Раздел документов

Трехэтапная форма заключения договора с возможностью распечатать договор с заполненными данными клиента.

ТЗ и дизайн прилагаютсяПросьба писать реальные срок и оплату.Обязательно видео и телефонная связь.

WordPress
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