Калькулятор в Интернет-магазине Битрикс24

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В Интернет-магазине в облачном Битрикс24 необходимо создать калькулятор, привязанный к карточке товара.

Логика - пользователь в карточке товара на линейке от 0 до 60 выбирает значение и выбирает дополнительные опции. В результате ему высчитывается цена.

интересует цена и срок работы

5 лет назад
ivan2017
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