Доработать отображение страницы сайта на iOS(Safari)

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Закрыт5 заявок448 просмотров

Необходимо доработать страницу чата на iOS, сейчас, при фокусе поля ввода чата вся страница передвигается вверх, тем самым ее нужно скроллить, чтобы увидеть сообщения и шапку чата. Нужно, чтобы при открытии клавиатуры на iOS страница уменьшалась и весь контент был в поле зрения пользователя.

iOS
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fournineteen
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