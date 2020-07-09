Доработать отображение страницы сайта на iOS(Safari)

Необходимо доработать страницу чата на iOS, сейчас, при фокусе поля ввода чата вся страница передвигается вверх, тем самым ее нужно скроллить, чтобы увидеть сообщения и шапку чата. Нужно, чтобы при открытии клавиатуры на iOS страница уменьшалась и весь контент был в поле зрения пользователя.