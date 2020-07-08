Написать программу обработки изображений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки319 просмотров

Подробное задание во вложении. Интересуют сроки и стоимость.

5 лет назад
ivan2017
Иван 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Павел
 
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