Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок269 просмотров

Необходимо доработать категории и смежный с ним функционал.

Подробное ТЗ со скринами.  

https://fex.net/ru/s/fmlmose 

OcStore 2.3 

Жду от вас оценку по цене/сроку. 

ocStoreOpencart
5 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
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Заявки фрилансеров

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