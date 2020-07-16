Интеграция google analytics на сайт

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Завершен1 заявка145 просмотров

Требуется привязать к меню событие нажатия для Google Analytics

5 лет назад
KoronaKG
Алина 
31 год
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв

Выбранный исполнитель

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
5 лет назад
$23
2 дня
Escrow
Михаил отлично справился с задачами по google analytics. По многим вещам все понятно объяснил и научил. Спасибо, работаем дальше.
Рекомендую и рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
5 лет назад