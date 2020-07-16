Есть сайт с документацией к компьютерной программе, которая редактируется этой программой https://www.xmlmind.com/xmleditor/docbook_editor.html После редактирования фала XML, вручную запускается скрипт PHP, который формирует HTML-страницы сайта ...
Интеграция google analytics на сайт
Требуется привязать к меню событие нажатия для Google Analytics
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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