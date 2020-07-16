Доработки на ocstore 2.3

Всем доброго времени суток. Нужны ряд доработок на ocstore 2.3

1. При нулевой цене, вместо "0.00 грн." выводить информацию "Цену уточняйте!"

2. Во всех товарах в которых не идет единица измерения "м2" скрыть отображение суммы. смотрите пример на фото №1 ( скрыть на всех страницах сайта)

3. Скрыть отображение опций на фронте и админке сайта в модуле Менеджер заказов и в модуле "Шаблоны писем, v3.5" который отправляет письма покупателю и менеджеру. пример в фото №2 и №3