Доработки на ocstore 2.3

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Завершен7 заявок572 просмотра

Всем доброго времени суток. Нужны ряд доработок на ocstore 2.3

1. При нулевой цене, вместо "0.00 грн." выводить информацию "Цену уточняйте!"

2. Во всех товарах в которых не идет единица измерения "м2" скрыть отображение суммы. смотрите пример на фото №1 ( скрыть на всех страницах сайта)

3. Скрыть отображение опций на фронте и админке сайта в модуле Менеджер заказов и в модуле "Шаблоны писем, v3.5" который отправляет письма покупателю и менеджеру. пример в фото №2 и №3

ocStore
5 лет назад
teresshka
38 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

dendystyle30
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$20
2 дня
Дмитрий выполнил ряд заданий по сайту так как было описано в тех. задании, быстро без лишних проблем, всегда на связи. Будем дальше сотрудничать!
Замечательный заказчик,воспитанный человек, уважительно относится к исполнителю, и к его вопросам. С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем. Всем рекоммендую!

Заявки фрилансеров

dendystyle30
29 лет
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Дмитрий
 
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