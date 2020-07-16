Сайт на вордпресс. В мобильной версии, на айфоне есть проблема. Открываешь плеер и сначала видео очень долго прогружается, потом видео начинает проигрываться и если закрыть плеер то браузер виснет просто, приходится полностью закрывать браузер. Нужно ...
Доработки на ocstore 2.3
Всем доброго времени суток. Нужны ряд доработок на ocstore 2.3
1. При нулевой цене, вместо "0.00 грн." выводить информацию "Цену уточняйте!"
2. Во всех товарах в которых не идет единица измерения "м2" скрыть отображение суммы. смотрите пример на фото №1 ( скрыть на всех страницах сайта)
3. Скрыть отображение опций на фронте и админке сайта в модуле Менеджер заказов и в модуле "Шаблоны писем, v3.5" который отправляет письма покупателю и менеджеру. пример в фото №2 и №3
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