OpenCart связь по апи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок895 просмотров

Техническое задание вышлю по запросу.

Opencart
5 лет назад
nina_nokhrina
Нина 
47 лет
19 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Adren
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$100
11 дней
Проект не выполнен почти на половину. Исполнитель отказался работать через безопасную сделку, напрямую получил оплату и пропал. Спустя неделю появился, поправил часть ошибок. Когда понял, что исправлять скрипт до рабочего состояния еще долго - стал угрожать и хамить. Доделывать естественно отказался. Не рекомендую.
Отличный и замечательный как человек и как заказчик)) Очень умный человек! Чётко ставит задачи! Всем рекомендую к сотрудничеству! Оплата во время и по факту!

Заявки фрилансеров

Adren
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
558 отзывов(-1)
5 лет назад
ТОП-5
Веб-программирование
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Виталий
 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
145 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад