Правки проекта на Presta Shop 1.7.6.4.

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка226 просмотров

Вот ТЗ, по которому нужно отработать

https://docs.google.com/document/d/1cY9xmyRDOEE0vvv6HN-mdYZBq_Rks8t8Dclcaszk_Ug/edit#

Детальное ТЗ с полным обзором, скриншотами, доменом проекта будет передано выбранному исполнителю.

Дам ответы на возникающие вопросы, уточню логику работы того или иного блока

5 лет назад
megamaxemus
Ковинько 
32 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Арсентий
 
41 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Загрузка и обновление товара из .csv

    $50

    Добрый день! Необходимо написать скрипт для загрузки и обновления свойств товаров (цена). Сайт работает на cms joomla,модуль магазина jbzoo(требует авторизацию) нужно настроить. Так же необходимо вывести меню второго и третьего уровня. ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нейросеть по анализу и трансформации текстов

    $700

    Необходимо разработать нейросеть, которая будет анализировать определенный вид текста и переводить его в более человеко-читаемый язык. Ниже сделал примеры, возможно они очень далеки от результата, но они дают примерное понимание, что должно получиться. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правки интернет-магазину на Bitrix

    Требуется исполнитель для доработки текущего функционала интернет-магазина на Bitrix, адрес: kronostime.ru Задачи: - Деактивировать модуль (подсказка) - города: деактивировать всплывающее окно при переходе на сайт и предлагающее выбрать город, скрин: https://prnt.sc/tb52su ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание Технического задания

    https://docs.google.com/document/d/1kmTjosJDK5yi5BbeMfhvj6ywc5YtLAWpevdl5Xm1vTE/edit?usp=sharing тут задание тут  Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам Вопросы: 1. Сроки  2. Бюджет  3. Процесс работы над проектом распишите ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо провести настройку Retailcrm

    Небольшое описание проекта: Суть бизнес: Продажа товаров через лендинг педж. В данный момент работаю с компанией фулфилмент, собственно с ними и надо провести интеграцию. ( с их стороны есть разработчик). ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Натянуть на Wordpress тему с themeforest

    Есть хтмл+цсс тема (эта), уже куплена. Нужно сделать из неё тему для вордпресса. Помимо основного скелета (меню, хедер, футер), должен работать блог, статьи блога и страницы. Главная страница блога должна отображаться как ...

    WordPress
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад