Требуется исполнитель для доработки текущего функционала интернет-магазина на Bitrix, адрес: kronostime.ru Задачи: - Деактивировать модуль (подсказка) - города: деактивировать всплывающее окно при переходе на сайт и предлагающее выбрать город, скрин: https://prnt.sc/tb52su ...
Доработки сайта на opencart
Есть задание объемное по сайту на opencart. Файл прикреплен. От вас необходимо сроки и стоимость по пунктам в ТЗ.
Заявки фрилансеров
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