Доработки сайта на opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки300 просмотров

Есть задание объемное по сайту на opencart. Файл прикреплен. От вас необходимо сроки и стоимость по пунктам в ТЗ.

Opencart
5 лет назад
VadimProgr
Вадим 
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Заявки фрилансеров

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