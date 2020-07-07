https://docs.google.com/document/d/1kmTjosJDK5yi5BbeMfhvj6ywc5YtLAWpevdl5Xm1vTE/edit?usp=sharing тут задание тут Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам Вопросы: 1. Сроки 2. Бюджет 3. Процесс работы над проектом распишите ...
Реализация ТЗ по e-commerce на сайте (Yii)
Под него будет написано ТЗ по реализации электронной коммерции.
Пример ТЗ ( по другому проекту, будет подобное но для текущего сайта) пришлю в личные сообщения.
Нужна примерная оценка реализации на данном этапе, с последующей точной переоценкой при написании ТЗ .
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