Реализация ТЗ по e-commerce на сайте (Yii)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Сайт https://papero.com.ua/

Под него будет написано ТЗ по реализации электронной коммерции. 

Пример ТЗ ( по другому проекту, будет подобное но для текущего сайта) пришлю в личные сообщения.

Нужна примерная оценка реализации на данном этапе, с последующей точной переоценкой при написании ТЗ . 

Yii
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abwebseo
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