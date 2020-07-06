Добавить страницы на 2 сайта, внести небольшие изменения и разместить

На первом сайте нужно добавить 23 страницы, которые будут отличаться от главной статьей, картинкой и заголовком, остальное все такое же, статьи и заголовки есть, картинки нужно найти в поиске любые. Во втором сайте то же самое, только часть страниц уже есть и нужно текст посмотреть куда поставить по смыслу в начало или в конец, так же найти картинки и добавить статьи (статьи тоже есть). Потом на сайтах нужно поменять телефоны, поставить метрику и др. коды и разместить на хостинге.

Так же есть много похожей работы, нужны люди кто может оперативно делать подобные задания.

стоимость - 1000р