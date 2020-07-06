Требуется доcать сайт - личный кабинет с партнерской программой. Смотреть приложенное ТЗ. Примерно третья часть написана (зеленый готово), нужно дописать. Написано на PHP без фреймворка, самопис.
Каталог компаний на wordpress
Необходимо сделать каталог компаний на wordpress которые будут сотрудничать с нами, предоставляю скидку нашим абонентам
скидки 3ех градаций: бронза, серебро, золото
каталог должен быть разбит на категории (к примеру: Аптеки, Пластиковые окна, Продовольственные магазины и.т.д)
при входе в категории магазины представлены названием и логотипом, а так же краткой информацией о предоставляемой скидке
при входе в сам магазин - дополняется информация о самой компании, контактных данных и перечень оказываемых услуг
дизайн необходимо совместить с нашим + верстка каталога (адаптивная)
наш сайт https://oberon.plus/
+дополнительные функции каталога, нам необходимо выдавать каждой организации логин и пароль для того чтобы они могли менять у себя: скидки, публиковать акции
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