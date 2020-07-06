Каталог компаний на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок518 просмотров

Необходимо сделать каталог компаний на wordpress которые будут сотрудничать с нами, предоставляю скидку нашим абонентам

скидки 3ех градаций: бронза, серебро, золото

каталог должен быть разбит на категории (к примеру: Аптеки, Пластиковые окна, Продовольственные магазины и.т.д)

при входе в категории магазины представлены названием и логотипом, а так же краткой информацией о предоставляемой скидке

при входе в сам магазин - дополняется информация о самой компании, контактных данных и перечень оказываемых услуг

дизайн необходимо совместить с нашим + верстка каталога (адаптивная)

наш сайт https://oberon.plus/

+дополнительные функции каталога, нам необходимо выдавать каждой организации логин и пароль для того чтобы они могли менять у себя: скидки, публиковать акции

WordPress
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