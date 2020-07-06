Учет-контроль инвентаряПрокат инвентаряГлавный функционалНапример есть 30лодокЯ делаю резервацию вручнуюПишу 08.11 петя берет 3лодки возвращает 08.11Вася берет 7 лодок 08.11 возвращает 08.11Я должен видеть что на число 08.11 осталось только 20лодок и не смог больше резервировать, ...
Кабинет с МЛМ партнеркой
Требуется доcать сайт - личный кабинет с партнерской программой.
Смотреть приложенное ТЗ.
Примерно третья часть написана (зеленый готово), нужно дописать.
Написано на PHP без фреймворка, самопис.
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