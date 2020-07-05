Парсер сбора email и дальнейшая рассылка

Нужен парсер емейл адресов с гугл плей.

В первый раз нужно просканировать все приложения, собрать базу емейлов, а при последующем сканировании отсеивать уже добавленные приложения и добавлять только новые.

Парсинг нужно запускать каждый день, сканировать, а потом отправлять шаблон письма.