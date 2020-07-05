Парсер сбора email и дальнейшая рассылка

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Закрыт3 заявки478 просмотров

Нужен парсер емейл адресов с гугл плей. 

В первый раз нужно просканировать все приложения, собрать базу емейлов, а при последующем сканировании отсеивать уже добавленные приложения и добавлять только новые.

Парсинг нужно запускать каждый день, сканировать, а потом отправлять шаблон письма.

5 лет назад
lexus1991
Алексей 
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