Telegram бот по поиску и рассылки объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки461 просмотр

Необходимо создать Telegram бота который будет присылать новые объявления по продаже авто с сайтов OLX.ua и rst.ua 

5 лет назад
semeyka89
Дмитрий 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Artiom-1984
Артём 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$15
3 дня
Escrow
Я остался очень доволен результатом. Артём выполнил задание на все сто, я получил именно то что хотел. Артём очень коммуникабельный, всегда на связи. В процессе выполнения заказа популярно разъяснял не понятные для меня моменты, а их было много) После того как закончил заказ отозвался помочь с поиском, регистрацией и размещением на хостинге. Цена вполне адекватная считаю что не высокая. В следующий раз сразу обращусь к Артёму
Приятно было поработать с Дмитрием. Четко поставленная задача - 80% успеха! Это про него. всегда был на связи. Работу оплатил мгновенно.

Заявки фрилансеров

Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Artiom-1984
Артём 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
Евгений
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 отзывов(-2)
5 лет назад
Андрей
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
5 лет назад