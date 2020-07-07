Telegram бот по поиску и рассылки объявлений

Я остался очень доволен результатом. Артём выполнил задание на все сто, я получил именно то что хотел. Артём очень коммуникабельный, всегда на связи. В процессе выполнения заказа популярно разъяснял не понятные для меня моменты, а их было много) После того как закончил заказ отозвался помочь с поиском, регистрацией и размещением на хостинге. Цена вполне адекватная считаю что не высокая. В следующий раз сразу обращусь к Артёму