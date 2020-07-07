Есть готовая верстка сайта, нужно доделать бэк и скрипт ( в общем, чтобы был готовый сайт) и поставить его на хостинг, подробней уже распишу в сообщениях, есть техническое задание. Работаю только через безопасную сделку! Желательно ...
Поправить верстку в yii2
Оставляйте Телеграм, скину подробности
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