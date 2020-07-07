Поправить верстку в yii2

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Завершен3 заявки289 просмотров

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Yii
5 лет назад
Ye-riia
49 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

nkorol_del
Николай 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов
5 лет назад
$14
1 день
Escrow
Сделал все по ТЗ и даже больше. Сопутствующие сложности не отпугнули. Адекватное общение и отличный результат. Рекомендую!
Все отлично! ТЗ составлено точно и грамотно. Оперативная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ярослав
 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
6 отзывов
5 лет назад
nkorol_del
Николай 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
5 лет назад