Доработка сайта API-qiwi PHP

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка371 просмотр

1 Поправить СЕО на сайте skidka-plus.com,

Подключить в админку  по  Api новый шлюз Qiwi API банковских карт и кошельков - https://developer.qiwi.com/ru/topup-card/#introductionAPI мобильных операторов - https://developer.qiwi.com/ru/topup-mobile/#introductionДвижок PHP самопис

Срок выполнения 1 день.

Есть тестовый стенд к которому будет предоставлен доступ.

PHP
5 лет назад
perepelkindv_del
Денис 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва

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Алексей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 отзывов(-2)
5 лет назад