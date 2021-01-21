Нужен программист с опытом работы в Джумла для разработки интересного проекта - сайт строительной компании. Требуется нестандартный функционал. Поэтому интересует программист с опытом написания модулей, а не сборщик сайтов. По стоимости договоримся, оплата достойная, подробности ...
Вытащить определенное custom fields в шаблон поста (вордпресс)
У поста есть разные custom fields - https://prnt.sc/tbrsp3
Если поле link1 не пустое, то нужно в шаблоне поста (файл content-single.php темы) вывести его значение.
В проект - цена и срок
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