Вытащить определенное custom fields в шаблон поста (вордпресс)

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Завершен1 заявка208 просмотров

У поста есть разные custom fields - https://prnt.sc/tbrsp3

Если поле link1 не пустое, то нужно в шаблоне поста (файл content-single.php темы) вывести его значение.

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BMDBMW
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