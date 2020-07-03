Доработки двух сайтов на фреймворке Yii2

Хочу сказать большое спасибо Кириллу. Сделал все что требовалось и даже больше по двум сайтам на Yii2 фреймворке. Всегда был на связи, делал оперативно правки и все очень качественно что тоже немаловажно. Однозначно рекомендую и сам буду обращаться и дальше обязательно.