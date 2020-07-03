Доработки двух сайтов на фреймворке Yii2

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка191 просмотр

Здравствуйте, все подробности и ТЗ обсудили в телеграм

Yii
5 лет назад
guest_1524056544188
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

web-dvlpr
Кирилл 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$100
3 дня
Хочу сказать большое спасибо Кириллу. Сделал все что требовалось и даже больше по двум сайтам на Yii2 фреймворке. Всегда был на связи, делал оперативно правки и все очень качественно что тоже немаловажно. Однозначно рекомендую и сам буду обращаться и дальше обязательно.
С заказчиком приятно работать, условия задания были поставлены четко, оплата была получена точно в срок! Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

web-dvlpr
Кирилл 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад