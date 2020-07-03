Нужно подключить к сайту на WP (classipress) http://bazanelikvidov.ru/ платежную систему - Робокасса или что-то подобное (для физ. лиц, т.к. я физ лицо). Требования: - Возможность оплаты картами- Возможность из админки включать -выключать оплату за ...
Доработки двух сайтов на фреймворке Yii2
Здравствуйте, все подробности и ТЗ обсудили в телеграм
Выбранный исполнитель
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