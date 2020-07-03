Доработать модуль компонента Advanced Portfolio Pro Joomla 3.9.19

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Есть сайт http://1.creativegroup.pro портфолио открывается по одному фото. Галерея офис позволяет листать фото, но не дает выводить описание. Нужно чтобы описание было как в портфолио, а галерея работала как в офисе. Все выводится через один модуль. В компоненте есть настройки, но они ничего не меняют. Нужно поработать с одним PHP файлом. Его прикреплю.

get('zoom_gallery') == 1) : ?> - включает листание фото

JoomlaPHP
5 лет назад
reft
38 лет
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Был
5 лет назад

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Алексей
 
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5 лет назад