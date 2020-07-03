Добрый день Сайт https://rene34.com/ на OcStore 3 Создание категорий и добавление товаров будет через файлы https://www.markasecal.com/Xml/Standart/?5022_5500121 https://www.otsicgiyim.com/TicimaxXml/05F38E6F64/ http://nevresimdunyasi.xmlbankasi.com/image/data/xml/urunlerkdvdahil.xml только одна прога их переведет ...
Доработать модуль компонента Advanced Portfolio Pro Joomla 3.9.19
Есть сайт http://1.creativegroup.pro портфолио открывается по одному фото. Галерея офис позволяет листать фото, но не дает выводить описание. Нужно чтобы описание было как в портфолио, а галерея работала как в офисе. Все выводится через один модуль. В компоненте есть настройки, но они ничего не меняют. Нужно поработать с одним PHP файлом. Его прикреплю.
get('zoom_gallery') == 1) : ?> - включает листание фото
Заявки фрилансеров
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