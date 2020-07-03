Разработка CRM

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Закрыт9 заявок376 просмотров

у нас есть 3 сайта на платформе webasyst, нам нужна CRM, в которой будут заказы и статусы со всех трех сайтов. Также в CRM хотели бы объеденить:

1) WhatApp, Viber, Телеграм

2)   АТС

3) Накладные с логотипом сайта

4) Отправка уведомлений на почту покупателя

Скажите пожалуйста, возможно ли создать подобную систему с таким множеством интеграций? Как будет стоимость разработки?

Webasyst
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