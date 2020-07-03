Импорт из XML файла OcStore 3

Добрый день

Сайт https://rene34.com/ на OcStore 3

Создание категорий и добавление товаров будет через файлы

https://www.markasecal.com/Xml/Standart/?5022_5500121

https://www.otsicgiyim.com/TicimaxXml/05F38E6F64/

http://nevresimdunyasi.xmlbankasi.com/image/data/xml/urunlerkdvdahil.xml

только одна прога их переведет и создаст xml файлы, которые руками будем загружать, т.к. нужно переводить название и описание (если можете предложить автоперевод - то еще лучше)

Нужно:

1. Что бы на сайт можно было импортировать товары и категории через такие файлы

2. Нужно будет настроить синхронизацию количества, что бы раз в день из тех файлов брал количество на сайт

Постоплата рублями 6000 руб. Бюджет обсуждается