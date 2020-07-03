Импорт из XML файла OcStore 3

$85
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок463 просмотра

Добрый день

Сайт https://rene34.com/ на OcStore 3

Создание категорий и добавление товаров будет через файлы 

https://www.markasecal.com/Xml/Standart/?5022_5500121

https://www.otsicgiyim.com/TicimaxXml/05F38E6F64/

http://nevresimdunyasi.xmlbankasi.com/image/data/xml/urunlerkdvdahil.xml

только одна прога их переведет и создаст xml файлы, которые руками будем загружать, т.к. нужно переводить название и описание (если можете предложить автоперевод - то еще лучше)

Нужно:

1. Что бы на сайт можно было импортировать товары и категории через такие файлы

2. Нужно будет настроить синхронизацию количества, что бы раз в день из тех файлов брал количество на сайт

Постоплата рублями 6000 руб. Бюджет обсуждается 

ocStore
5 лет назад
xilgiz
Илгиз 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
92 отзыва(-1)
5 лет назад
Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Павел
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Костя
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва(-2)
5 лет назад
Арсентий
 
41 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
36 минут назад
558 отзывов(-1)
5 лет назад
ТОП-5
Веб-программирование