\ Нужно цветовую схему шаблона подогнать под фирменные цвета клиента
Импорт из XML файла OcStore 3
Добрый день
Сайт https://rene34.com/ на OcStore 3
Создание категорий и добавление товаров будет через файлы
https://www.markasecal.com/Xml/Standart/?5022_5500121
https://www.otsicgiyim.com/TicimaxXml/05F38E6F64/
http://nevresimdunyasi.xmlbankasi.com/image/data/xml/urunlerkdvdahil.xml
только одна прога их переведет и создаст xml файлы, которые руками будем загружать, т.к. нужно переводить название и описание (если можете предложить автоперевод - то еще лучше)
Нужно:
1. Что бы на сайт можно было импортировать товары и категории через такие файлы
2. Нужно будет настроить синхронизацию количества, что бы раз в день из тех файлов брал количество на сайт
Постоплата рублями 6000 руб. Бюджет обсуждается
Заявки фрилансеров
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