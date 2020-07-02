Настроить чат на сайте

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Закрыт1 заявка309 просмотров

Доброго времени всем! Нужно настроить вот этот чат www.chatbro.com/ru/ для моего сайта. А именно сделать запрет публикаций ссылок в нем и т.п. Подробней все обговорим с исполнителем

5 лет назад
demopy
46 лет
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Был
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Сергей
 
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