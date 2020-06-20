Есть: Wordpress 5.4 плагин сбора средств Charitable у него есть стандартно оплата через paypal https://c2n.me/48eyHgS Необходимо подключить оплату от Робокассы https://robokassa.com/ Ваша цена/срок
Скопировать полностью сайт со всеми скриптами
Сайт серой тематики, пример пришлю в личные сообщения. Не ленд, но и не многостраничник, важно, чтобы были в рабочем состоянии все скрипты
Заявки фрилансеров
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