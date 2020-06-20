Торговый бот для биржи. Python + telegramm

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки1593 просмотра

добрый день) Необходимо создать торгового бота для биржи Bittrex (адрес биржи - https://global.bittrex.com) на языке Python + telegramm (управление). Бот должен уметь открывать и закрывать сделки по определенному алгоритму. От вас умение создавать ботов и аккаунт (верифицированный) на этой бирже. На мой взгляд большая сложность это тестирование этого бота. Для этого могут понадобиться аккаунт и не большие средства 10$. 

Python
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