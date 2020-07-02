Разработка Кредитной Витрины для WordPress

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки319 просмотров

Необходимо разработать финансовую витрину для кредитов, кредитных и дебетовых карт, займов, рко, ипотек в виде плагина для WP. Пример текущей витрины: https://banks.cpahub.ru/?category=2&affiliate_id=5031.

1. Внешний вид и основные функции копируем с сайта: https://mainfin.ru/credits/onlayn-zayavka-na-kredit/moskva.

2. Необходимо сделать 6 страниц под каждый финансовый продукт, вместе с калькулятором и основными функциями.

3. Меню дополнительно разрабатывать не нужно, будет стандартное от темы.2. Необходима возможность менять цвет кнопки и добавить анимацию с тенью (https://izhevsk.bankiros.ru/zaymy):

4. Следует интегрировать витрину в тему на WP Publisher. 

WordPress
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IceBoom28
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