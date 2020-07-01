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Закрыт1 заявка134 просмотра

Добрый день, судя по портфолио вы уже реализовывали нечто похожее, для меня это сайт для билинга торговых ботов телеграм. Я позже составлю необходимое т3 и отвечу на ваши вопросы, для начала прошу вас ознакомиться с сайтом, который предоставляет основной функционал, который потребуется: https://topklad.org/

Бюджет 8к

5 лет назад
exevgen
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Давид
 
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