Задача: Квиз из 3 шагов. Размещаться будет на Tilda. Можно сверстать в HTML и вставить в ZeroBlock Tilda. Можно делать непосредственно в ZeroBlock, главное, чтобы код был рабочим и адаптивным под мобильные ...
Сайт
Добрый день, судя по портфолио вы уже реализовывали нечто похожее, для меня это сайт для билинга торговых ботов телеграм. Я позже составлю необходимое т3 и отвечу на ваши вопросы, для начала прошу вас ознакомиться с сайтом, который предоставляет основной функционал, который потребуется: https://topklad.org/
Бюджет 8к
Заявки фрилансеров
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