Quiz (квиз) с OCR

Задача: Квиз из 3 шагов. Размещаться будет на Tilda.

Можно сверстать в HTML и вставить в ZeroBlock Tilda. Можно делать непосредственно в ZeroBlock, главное, чтобы код был рабочим и адаптивным под мобильные устройства.

Переключение слайдов(шагов) можем сделать самостоятельно, основная задача разработки в другом.

Основные шаги квиза и его функциональные особенности:

1 шаг. Выбор документа из 3х предложенных полей select. Выбран может быть только 1.

Поиск по select (код имеется, необходима доработка или использование стороннего).

Вспомогательные задачи по 1 шагу смотрите в прикреплённых скринах.

2 шаг. Загрузка документа (ов) в форматах jpg, pdf и doc (doc можно отдельной кнопкой). Технология OCR - распознавание текста по изображениям.

Задача данного шага: вернуть текст и кол-во символов с изображения или pdf. В случае с word - задача та же, но можно отдельной кнопкой и скриптом.

Скрипт найден: Tesseract JS, но его функционала не хватает в части:

- невозможность загрузки нескольких изображений.

-невозможность загрузки pdf и doc.

Необходимо доработать имеющийся код или использовать новый.

Вспомогательные задачи по 2 шагу смотрите в прикреплённых скринах.

3 шаг. Возвращает тип документа, выбранный на первом шаге. Возвращает кол-во файлов и кол-во символов в тексте.

Форма должна отправлять следующие данные:

Тип документа с Шага 1

Файлы!!! с Шага 2 в их исходном формате (не текст)

Кол-во символов в тексте

Стоимость

Имя

Мейл

Вспомогательные задачи по 3 шагу смотрите в прикреплённых скринах.

Квиз будет использован на Tilda, форма должна отправляться. В случае невозможности реализации данных функций на Tilda, можем рассмотреть альтернативные варианты с обоснованием.

Стоимость: договорная

Откликаться только тем, кто в себе уверен и представляет с чем будет иметь дело! Знание JS - обязательно!

Обязательные требования

- рабочий поиск по 3м select

- ocr по 2 или 3 форматам: jpg+pdf+doc или jpg+pdf и doc отдельно

- множественная загрузка файлов в ocr