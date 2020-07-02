Здравствуйте, подробности ниже в файле прикрепленном. Пишите у кого есть опыт работы с Битрикс и интеграции с Битрикс 24, ну и за какую цену сможете помочь. Сделать нужно сегодня.
Quiz (квиз) с OCR
Задача: Квиз из 3 шагов. Размещаться будет на Tilda.
Можно сверстать в HTML и вставить в ZeroBlock Tilda. Можно делать непосредственно в ZeroBlock, главное, чтобы код был рабочим и адаптивным под мобильные устройства.
Переключение слайдов(шагов) можем сделать самостоятельно, основная задача разработки в другом.
Основные шаги квиза и его функциональные особенности:
1 шаг. Выбор документа из 3х предложенных полей select. Выбран может быть только 1.
Поиск по select (код имеется, необходима доработка или использование стороннего).
Вспомогательные задачи по 1 шагу смотрите в прикреплённых скринах.
2 шаг. Загрузка документа (ов) в форматах jpg, pdf и doc (doc можно отдельной кнопкой). Технология OCR - распознавание текста по изображениям.
Задача данного шага: вернуть текст и кол-во символов с изображения или pdf. В случае с word - задача та же, но можно отдельной кнопкой и скриптом.
Скрипт найден: Tesseract JS, но его функционала не хватает в части:
- невозможность загрузки нескольких изображений.
-невозможность загрузки pdf и doc.
Необходимо доработать имеющийся код или использовать новый.
Вспомогательные задачи по 2 шагу смотрите в прикреплённых скринах.
3 шаг. Возвращает тип документа, выбранный на первом шаге. Возвращает кол-во файлов и кол-во символов в тексте.
Форма должна отправлять следующие данные:
Тип документа с Шага 1
Файлы!!! с Шага 2 в их исходном формате (не текст)
Кол-во символов в тексте
Стоимость
Имя
Мейл
Вспомогательные задачи по 3 шагу смотрите в прикреплённых скринах.
Квиз будет использован на Tilda, форма должна отправляться. В случае невозможности реализации данных функций на Tilda, можем рассмотреть альтернативные варианты с обоснованием.
Стоимость: договорная
Откликаться только тем, кто в себе уверен и представляет с чем будет иметь дело! Знание JS - обязательно!
Обязательные требования
- рабочий поиск по 3м select
- ocr по 2 или 3 форматам: jpg+pdf+doc или jpg+pdf и doc отдельно
- множественная загрузка файлов в ocr
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
нужен программист, подробности в лсВеб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Создание Технического ЗаданияВеб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Реализовать отзывы на сайте: 1) добавить новый тип записей, рубрик, меток, см прикр файл. 2) добавить возможность публикации отзывов без админки. Сроки договорные, цена 200 $Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть сайт с парсером. Парсер написан на питоне. Он работает как нужно и корректно. Есть незаконченная тема на аваде, которая не соответствует дизайну Есть видео с подробным объяснением на полтора часа, что ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Требуется доработка текущего функционала платежной системы (на Yii). Интеграция с онлайн-кассой приема платежей. Реализация процесса получения чеков от онлайн-кассы и передачи их партнерам.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Приветствую. Необходимо написать простейший PHP парсер, который по кею собирает количество(число) результатов в выдаче Амазона и запишет результаты в файл. На входе даем файл с кеями(по одному на строку), а на ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Скрипт должен найти все группы в ВК, которые имеют название «музыкальная группа». После поиска скачать: 1.все треки с названием совпадающим с названием группы или, если имя «неизвестно». 2. Описание группы. 3. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать ТЗ для разработчика сайта. Задача - собрать c формы регистрации на нашем сайте информацию о пользователе из Google Analitics и передать ее в CRM: 1. CID (google client ID) 2. User ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад