Разработка скрипта

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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки386 просмотров

Скрипт должен найти все группы в ВК, которые имеют название «музыкальная группа».

После поиска скачать:

1.все треки с названием совпадающим с названием группы или, если имя «неизвестно».

2. Описание группы. 

3. Контакты руководителей группы. 

Данные разбить по папкам с названием группы. Информация должна быть в текстовых файлах:

- О группе.тхт

- Контакты.тхт

Скорость работы алгоритма 1-5 запросов в час (настраиваемо). 

За какой срок и цену готовы выполнить задание?

5 лет назад
Duunia
Виктор 
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