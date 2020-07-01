Требуется увеличение скорости загрузки сайта posm.market в разы. Сейчас она очень медленная. Сайт уже несколько раз оптимизировался разными специалистами, результат слабый, поэтому подход нужен основательный. Написан на YII2. Сервис Яндекс Вебмастер жалуется на скорость загрузки более ...
Разработка скрипта
Скрипт должен найти все группы в ВК, которые имеют название «музыкальная группа».
После поиска скачать:
1.все треки с названием совпадающим с названием группы или, если имя «неизвестно».
2. Описание группы.
3. Контакты руководителей группы.
Данные разбить по папкам с названием группы. Информация должна быть в текстовых файлах:
- О группе.тхт
- Контакты.тхт
Скорость работы алгоритма 1-5 запросов в час (настраиваемо).
За какой срок и цену готовы выполнить задание?
Заявки фрилансеров
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