Разработка скрипта

Скрипт должен найти все группы в ВК, которые имеют название «музыкальная группа».

После поиска скачать:

1.все треки с названием совпадающим с названием группы или, если имя «неизвестно».

2. Описание группы.

3. Контакты руководителей группы.

Данные разбить по папкам с названием группы. Информация должна быть в текстовых файлах:

- О группе.тхт

- Контакты.тхт

Скорость работы алгоритма 1-5 запросов в час (настраиваемо).

За какой срок и цену готовы выполнить задание?