Создать скрипт по отслеживанию переменной на сайте

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Завершен6 заявок654 просмотра

Необходимо создать скрипт ( например в iMacros или на Phyton) для отслеживания одной переменной на страницах сайта ( для авторизированных пользователей). Оповещать о изменение по электронной почте. Скрипт должен оповещать только если переменная достигла значения равно или больше установленного значения .

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aupairhaus
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