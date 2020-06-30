Разработка сайта для сервиса удаленного видеонаблюдения

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок765 просмотров

Необходимо разработать сайт с API взаимодействия для загрузки видео файлов из внешнего приложения.

Для получения и обработки видео потоков использовать медиа сервер на базе Nginx.

Просмотр загруженных видео файлов реализовать через HTML5 плеер.

Разработка дизайна сайта не требуется.

HTMLNginx
5 лет назад
abcsport
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

phizio
Роман 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад
$3000
20 дней
Если вам данный господин предложит что-нибудь разработать, лучше сразу удаляйте этот контакт или блокируйте. Не верьте и не слушайте никакие его сказки. Сэкономите деньги и главное время. Их бизнес построен в надежде на то, что заказчик будет благосклонен и пропустит срок в 2 дня, которые даются на написание мотивированного отказа в подписании акта. В этом случае работы по договору считаются выполненными. А разработка и коды с компьютеров Исполнителя по договору удаляются через 2 месяца. За много “лет работы” на сайтах фрилансеров у Исполнителя нет положительных отзывов. Настораживает? Что же из себя реально представляет Исполнитель с точки зрения её сотрудников? Интересную информацию можно почерпнуть в телеграм канале. Там Исполнитель уверенно входит в лидеры анти рейтинга Йошкар-Олы. Вот некоторые цитаты из отзывов сотрудников: "Постоянная текучка и набор “профессионалов”, которые не могут выполнять задачи", “ Хозяин прекрасно понимает, что его детище – не место для профессионалов, которым ему нечего дать – ни денег, ни условий для развития. Он сознательно берет в компанию новичков, неопытных, джунов”. Из чего же состоит бизнес 1. Поиск на различных биржах фриланса заказчиков. Создание видимости востребованности и высоко-загруженной компании. 2. Обязательно получение предоплаты по договору. В нашем случае оплачено 192 000 рублей. Далее происходит эмитация деятельности через некоторую систему учета. Но, если разобраться по сути, то пишут всякую малозначимую ерунду - больше для эмитации работы, чтобы заказчик видел, что “работа идет” и про него не забыли. Насторожило то, что в течение 2-хмесяцев не показали ни одной промежуточной версии с такими аргументами: “у нас все четко, мы же фирма, а не фрилансеры”, “у нас свой отдел тестирования и мы передаем заказчику только уже хорошо проверенный конечный продукт”. 3. Вечером после завершения рабочего дня, чтобы зачесть один дополнительный день по договору, вам прилетает акт выполненных работ! При этом собственно программный продукт, как вы уже догадались, еще никто не видел! Далее по договору дается 2 дня, чтобы подписать данный акт или прислать мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправляется, то работы считаются выполненными. На этом он делает основной расчет в своем бизнесе и видимо многие клиенты попадаются на эту удочку(уже есть судебные решения не в его пользу). Все же понимают, что протестировать в течение 2 дней можно только очень примитивные задачи. Но самое интересное, что же передала нам компания yode.pro. Это вызвало просто Шок! Вместо продукта - неработоспособная ка..ка..ка, полностью не соответствующая ТЗ. На что они надеялись? Был написан мотивированный отказ в подписании акта. На этом интерес исполнителя к задаче полностью пропал. Итог, потеряно более 2 месяцев времени, возвращать предоплату придется в судебном порядке. Смущает то, что в базе данных судебных приставов по республике Марий Эл уже есть 16 неисполненных исполнительных листов. Надеюсь, что это чисто случайное совпадение. Можно ли вообще доверять компаниям на биржах для фрилансеров? Не стоит надеяться на чудо. Компания, которая для себя не создала ни одного коммерчески успешного программного продукта, вряд ли сможет создать нормальный продукт для вас. В большинстве случаев их бизнес настроен на выкачивание денег за сам процесс работы, а не за его результат. Поэтому лучше вместо аутсорсинговых фирм искать конкретных профессионалов. Если Вы также пострадали от действий Исполнителя, пишите мне в личку. Таких фирм не должно быть на рынке.

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phizio
Роман 
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Был
5 лет назад
1 отзыв(-1)
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