Добрый день! Требуется удаленный symfony разработчик в команду на единичный проект. Ваш уровень middle+. Проект из себя представляет личный кабинет с правами, графиками.
Разработка сайта для сервиса удаленного видеонаблюдения
Необходимо разработать сайт с API взаимодействия для загрузки видео файлов из внешнего приложения.
Для получения и обработки видео потоков использовать медиа сервер на базе Nginx.
Просмотр загруженных видео файлов реализовать через HTML5 плеер.
Разработка дизайна сайта не требуется.
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