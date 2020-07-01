Сайт на вордпресс - виснет админка при редактировании товара

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки449 просмотров

на сайт загружено 46 000 товаров. Стала зависать админка при редактировании товара. Нужно понять какие плагины или скрипты мешают работе, и исправить

WordPress
5 лет назад
nniikkhhii
Никита 
43 года
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$10
1 день
Escrow
Спасибо за помощь!
Спасибо за интересный проект! Буду рад помочь в одном из следующих проектов! Постоянно на связи и моментальная оплата!

Заявки фрилансеров

Кисляк
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Руслан
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад