Разработать кастомный скрипт экспорта товаров в XML из OpenCart 2.3

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок485 просмотров

Необходимо разработать скрипт для генерации 2 экспортных XML'ов из OpenCart 2.3.0.2 по заданному шаблону.

1-й XML должен содержать в себе товары из определенных категорий.

Также будет необходимо модифицировать EAN и SKU (сделать авто-замену префикса).

2-й XML должен содержать в себе сток и цены.

Примеры и шаблоны обоих XML файлов есть в приложении. 

gtin = ean (есть в OpenCart) = barcode

Оба скрипта должны будут выполняться через cron по расписанию и сохранять XML в папке на сервере.

Возможно получится переделать уже готовый скрипт, который используется у нас на сервере. Если это упростит задачу.

Opencart
5 лет назад
quixtar
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Выбранный исполнитель

mrPuh
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Качественная работа! Ответственный исполнитель.
Понятное ТЗ, быстрая оплата, приятное сотрудничество - рекомендую!

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