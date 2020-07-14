Разработать кастомный скрипт экспорта товаров в XML из OpenCart 2.3

Необходимо разработать скрипт для генерации 2 экспортных XML'ов из OpenCart 2.3.0.2 по заданному шаблону.

1-й XML должен содержать в себе товары из определенных категорий.

Также будет необходимо модифицировать EAN и SKU (сделать авто-замену префикса).

2-й XML должен содержать в себе сток и цены.

Примеры и шаблоны обоих XML файлов есть в приложении.

gtin = ean (есть в OpenCart) = barcode

Оба скрипта должны будут выполняться через cron по расписанию и сохранять XML в папке на сервере.

Возможно получится переделать уже готовый скрипт, который используется у нас на сервере. Если это упростит задачу.