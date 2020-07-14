Необходимо перенести все товары, категории и атрибуты с другого сайта. Как именно вручную или парсером без разницы. Предлагайте цену и срок.Сайт донор: https://zel-dveri.ru Сайт куда переносим (bitrix): www.dverka-zelenograd.ru
Разработать кастомный скрипт экспорта товаров в XML из OpenCart 2.3
Необходимо разработать скрипт для генерации 2 экспортных XML'ов из OpenCart 2.3.0.2 по заданному шаблону.
1-й XML должен содержать в себе товары из определенных категорий.
Также будет необходимо модифицировать EAN и SKU (сделать авто-замену префикса).
2-й XML должен содержать в себе сток и цены.
Примеры и шаблоны обоих XML файлов есть в приложении.
gtin = ean (есть в OpenCart) = barcode
Оба скрипта должны будут выполняться через cron по расписанию и сохранять XML в папке на сервере.
Возможно получится переделать уже готовый скрипт, который используется у нас на сервере. Если это упростит задачу.
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