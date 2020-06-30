Корректировка и проверка для формы

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Закрыт3 заявки297 просмотров

На http://mos-radius.ru/ есть форма (внизу).

1. С неё стало приходить много левых писем типа:

...

Дата и время начала экскурсии: laurel douglas

Стоимость: Не выбрано

...

Ваше имя: laurel douglas

...

--

Поле "Дата и время начала экскурсии" сейчас скрыто на сайте, а когда доступно людям, то они могут ввести только числа и двоеточие.

Думаю, что самый простой способ избежать отправки формы - добавить проверку поля "Дата и время начала экскурсии": если там есть что-то кроме цифр и двоеточия, ничего не должно происходить.

2. Сейчас если юзер выбрал в "Выберите экскурсию" "Индивидуальная экскурсия", то появится поле для ввода цены. Меняем сценарий: пусть поле не появляется, но менеджеру приходит "Стоимость: Не выбрано" (такое значение уже есть в форме, поскольку спамеры присылают именно такой вариант).

5 лет назад
iamevgeniy
Евгений 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

smls
49 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
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1 день
Escrow
Василий задачку сделал быстро. Рекомендую. Всё по делу.
Задача понятная, доступы предоставлены, быстрая оплата. Рекомендую.

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