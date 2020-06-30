Доработка самописного сайта на WordРress. Ведение сайта, оптимизация.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок467 просмотров

Требования к исполнителю: хорошие навыки программирования, ответственность в работе.

Код (html, css, js, pnp).

CSSHTMLJavaScript
5 лет назад
guest_15857585702104
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