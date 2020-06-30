Надо создать сайт с личным кабинетом (ЛК) со следующим функционалом: 1. Выгрузка лидов и заказов из Ecwid, Insales в ЛК по api. 2. Выгрузка, изменение статусов заказа из ЛК в 1С Управление Торговлей. ...
Доработка самописного сайта на WordРress. Ведение сайта, оптимизация.
Требования к исполнителю: хорошие навыки программирования, ответственность в работе.
Код (html, css, js, pnp).
Заявки фрилансеров
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