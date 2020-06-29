Надо создать сайт с личным кабинетом (ЛК) со следующим функционалом: 1. Выгрузка лидов и заказов из Ecwid, Insales в ЛК по api. 2. Выгрузка, изменение статусов заказа из ЛК в 1С Управление Торговлей. ...
Исправить чат на самописном сайте
Сайт знакомств.
Самопис на PHP.
Проблема:
Девушка присылает сообщение мужчине ,оно горит желтым как не открытое сообщение, горит желтым пока мужчина его не просмотрит.
Проблема в том что когда мужчина его открывает не показывает, что девушка ему написала, открывается пустое сообщение.
Нужно что бы сообщение сохранялось пока мужчина его не просмотрит на протяжении его текущей сессии онлайн.
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