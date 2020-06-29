Исправить чат на самописном сайте

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Закрыт1 заявка355 просмотров

Сайт знакомств.

Самопис на PHP.

Проблема:

Девушка присылает сообщение мужчине ,оно горит желтым как не открытое сообщение, горит желтым пока мужчина его не просмотрит.

Проблема в том что когда мужчина его открывает не показывает, что девушка ему написала, открывается пустое сообщение.

Нужно что бы сообщение сохранялось пока мужчина его не просмотрит на протяжении его текущей сессии онлайн.

PHP
5 лет назад
oshik
Ирина 
42 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

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