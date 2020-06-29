Создать улучшение для Trello

Необходимо решить проблему длинных списков в Trello

При работе над проектами появляется большая очередь задач (backlog). Живёт она в одной колонке. И бывает она ооочень длинная.

Нужно каком-то образом отобразить содержимое этой колонки (карточки задач) на отдельном экране, или во всплывающем окне, или ещё каким-то образом с группировкой по меткам.

Можно как плагин Chrome или какой-то другой вариант.