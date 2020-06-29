Здравствуйте, ТЗ ниже. Пишите у кого есть опыт подобной работы с данным движком и сможет помочь.
Php contact form
Надо сделать php форму контактную-рабочей , из скаченного сайта в html, который делался на wordpress и убрать вирус в сайте
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
и мобильную и компьютерную версию необходимо вывести в зеленую зону гугл спид теста https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru работа строго с проверенными людьми c отзывами сайт на php framework codeigniter подробности в телеграме, скайпе или ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
На сайте идет постоянная регистрация роботов. Нужно установить гугл-каптчу или другую на все формы входа, регистрации и отзывовЗакрыт5 лет назад
- $7
Joomla. Задача - на одной из страниц сайта разместить кнопку с выводом трех рандомных чисел с возможностью задания интервала (минимум, максимум) - это уже сделано. Выводить числа нужно с анимацией (чтобы было видно, как числа ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сделать на сайте возможность сборки пазлов. Сделать чтобы работало через iframe, встраивать в систему управления сайтом не нужно. Три уровня – 6 штук, 40, 98 (это количество пазлинок) Работать должно примерно как ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $15
Нужен программист js. работающий с тильдой, требуется реализация открывающейся карточки товара с нестандартным функционалом, подобие этого https://mo-ti.ru/formtocart, но с значительными изменениями, срок 1 день.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $15
Нужен программист js. работающий с тильдой, требуется реализация открывающейся карточки товара с нестандартным функционалом, подобие этого https://mo-ti.ru/formtocart, но с значительными изменениями, срок 1 день.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Приветствую, нужен парсинг товаров из сайта aqua.dsolo.ru в магазин на Opencart 3 (Ocstore 3). Доступа к aqua.dsolo.ru нет. Нужно спарсить все товары, наскидку около 1000. Там опции, картинки, цены и т.п. - все ...Закрыт5 лет назад
Добрый день! Есть ряд задачек на доработку сайта на Ларавеле. Нужно сделать: - форму обратной связи в контактах (отправка данных формы) - вывод в админку данных для удобного редактирования (сейчас весь ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Добавить функцию отправки pdf книги после оплаты в робокассу. При оплате книга скачивается.Закрыт5 лет назад