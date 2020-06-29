Php contact form

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Закрыт3 заявки481 просмотр

Надо сделать php форму контактную-рабочей , из скаченного сайта в html, который делался на wordpress и убрать вирус в сайте

HTMLPHPWordPress
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guest_15934293682952
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