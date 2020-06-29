Парсинг товаров и категорий из Wordpress в Opencart

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Приветствую, нужен парсинг товаров из сайта aqua.dsolo.ru в магазин на Opencart 3 (Ocstore 3).

Доступа к aqua.dsolo.ru нет.

Нужно спарсить все товары, наскидку около 1000.

Там опции, картинки, цены и т.п. - все нужно спарсить и грамотно разложить в Opencart.

Пример товаров - aqua.dsolo.ru/product-category/podvodnaya-ohota/

Ищу только профа, с положительными отзывами и серьезным опытом работы именно в плане парсинга и переноса данных. Надо перенести всё аккуратно,

точно и грамотно, в соответствии со всеми спецификациями Opencart,

чтобы опции - в опции легли, характеристики - в атрибуты, картинки в

такие же папки и т.п.

Категории товаров такие же, старые с сайта нужно удалить, новые по аналогии с aqua.dsolo.ru создать.

Пишите цену и срок.

Оплата на яндекс кошелек или по безналу в росс. рублях.

Это нужно моему знакомому, непосредственно владельцу магазина.

То есть вашу заявку я адресую ему, вы уже сами договоритесь насчет

оплаты, сроков, гарантий и т.п. Там серьезный человек,

фирма-производитель, проблем с оплатой не будет.

ocStoreOpencartWordPressПарсинг данных
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Business_Forsage
Сергей 
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