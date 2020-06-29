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Парсинг товаров и категорий из Wordpress в Opencart
Приветствую, нужен парсинг товаров из сайта aqua.dsolo.ru в магазин на Opencart 3 (Ocstore 3).
Доступа к aqua.dsolo.ru нет.
Нужно спарсить все товары, наскидку около 1000.
Там опции, картинки, цены и т.п. - все нужно спарсить и грамотно разложить в Opencart.
Пример товаров - aqua.dsolo.ru/product-category/podvodnaya-ohota/
Ищу только профа, с положительными отзывами и серьезным опытом работы именно в плане парсинга и переноса данных. Надо перенести всё аккуратно,
точно и грамотно, в соответствии со всеми спецификациями Opencart,
чтобы опции - в опции легли, характеристики - в атрибуты, картинки в
такие же папки и т.п.
Категории товаров такие же, старые с сайта нужно удалить, новые по аналогии с aqua.dsolo.ru создать.
Пишите цену и срок.
Оплата на яндекс кошелек или по безналу в росс. рублях.
Это нужно моему знакомому, непосредственно владельцу магазина.
То есть вашу заявку я адресую ему, вы уже сами договоритесь насчет
оплаты, сроков, гарантий и т.п. Там серьезный человек,
фирма-производитель, проблем с оплатой не будет.
Заявки фрилансеров
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