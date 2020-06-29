Натяжка на Opencart

$285
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок604 просмотра

Необходима установка магазина на Opencart.

Список страниц: Главная страница, Личный кабинет, Корзина, Оплата, Каталог, Карточка товара, Контакты, FAQ, Новости, Одна новость

В заявках указывайте стоимость и срок

Антиспам – "Первым словом в ответе укажите последнюю версию Opencart"

Opencart
5 лет назад
Boris_Preo
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

cvve
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва(-2)
5 лет назад
$250
20 дней
Escrow
Проект сорван, в утвержденные сроки не вложились и исполнитель пропадал, не всегда отвечал.

Заявки фрилансеров

cvve
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва(-2)
5 лет назад
Павел
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
29 отзывов
5 лет назад
Роман
 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
22 отзыва
5 лет назад
Роман
 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
54 отзыва
5 лет назад
Дмитрий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад