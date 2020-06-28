Прописать небольшой скрипт для калькуляторе в Тильде

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки675 просмотров

В тильде с помощью форм реализован калькулятор. Нужно что бы, после того как посетитель заполнит поля в калькуляторе и нажмет "отправить на расчет" значение пришли в заявке на почту

Tilda
5 лет назад
Aleksey875
Алексей 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Яна
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 отзывов(-2)
5 лет назад