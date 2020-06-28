Верстальщи

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Закрыт11 заявок745 просмотров

Необходимо сверстать Лендинг.

Сроки : до 1 июля, 12.00 часов по МВ

Стоимость : 2 500 р

Обязательно Адаптивная вёрстка.

Обязательно кроссбраузерно.

Скорость загрузки не менее 70 по сервису.

При отписке на проект, прикрепляйте примеры своих работ или ссылки.

Подробности обсудим с кандидатами

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dmitryrittel
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