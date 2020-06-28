Нужно вывести данные с CURL xml PHP

нужно вывести определенные элементы с ответа xml. Мы отправляем запрос на сайт банка XML, он отвечает ответом, в котором находится такие данные как OrderID и SessionID, также некоторые другие данные, так вот, нам нужно вывести эти данные чтобы использовать их для создание платежной ссылки.