Доработать сайт на Laravel

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки756 просмотров

Здравствуйте, нужно интегрировать платежку в админку сайта на Laravel. Пишите у кого есть опыт работы с

данным фреймворком, скину подробности.

Laravel
5 лет назад
guest_1524056544188
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