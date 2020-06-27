Подмена MasterServer cs 1.6

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок645 просмотров

Нужен скрипт

Подмена (замена) мс клиенту (Counter-Strike 1.6), который заходит на определенный сервер. Сразу говорю надо скрипт без .exe.

Должен заменять протектор на мой.

Редактируемые файлы:

/config/MasterServers.vdf

/config/MasterServers2.vdf

/config/rev_MasterServers.vdf

/platform/config/MasterServers.vdf

/platform/config/MasterServers2.vdf

/platform/config/rev_MasterServers.vdf

5 лет назад
guest_15932563211124
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров